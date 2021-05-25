Огромный спорткомплекс построят в Челябинске

Спортивный комплекс построят в Челябинске на Университетской набережной. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на губернатора региона Алексея Текслера.

Комплекс будет включать в себя трибуны на пять тысяч мест, девять залов для занятий, открытый бассейн и теннисные корты. По его словам, это будет «настоящий спортивный город, включающий целый ряд объектов олимпийского уровня».

«Я благодарю компании, выступившие инвесторами для этого так необходимого челябинцам проекта — Русскую медную компанию (РМК), „Ариант“, „Конар“», — отметил Текслер.