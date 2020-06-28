Огромный смерч в Вологодской области напугал местных жителей. Видео

На кадрах размещенной в социальных сетях записи видно, как огромная воронка поднимается от земли, а небо на фоне расчерчивают молнии. Сильный ветер пригнул к земле деревья и другую поросль.

«Мне очень страшно. Андрюха, бежим! Уходим!» — говорит за кадром очевидец происходящего на видео.

Непогода обрушилась на жителей Тарногского района 26 июня. Из населения никто не пострадал, однако смерч повалил несколько деревьев, в том числе и 145-летнюю сосну, которая состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев.

Ранее гигантский смерч обрушился на Стамбул вместе с сильными ливнями. Один житель погиб, еще несколько человек получили ранения.