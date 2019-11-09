Огромный купол водрузили на главный храм ВС России. Видео

34-тонный купол установили на главном храме Вооруженных сил России. Здание находится в парке «Патриот» в Кубинке.

Высота, на которую поднимали купол — более 50 метров. Причем за последние несколько лет установкой столь тяжелых объектов не занималась ни одна компания в России. Но благодаря профессионализму строителей и спецтехнике, работы завершили всего за час.

Сверху купол отделан пластинами из нержавеющей стали. А в середине вылит орнамент, покрытый желтым золотом. В ближайшее время специалисты планируют установить остальные пять куполов. Храм откроется в 2020 году в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.