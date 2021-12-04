Огромный елочный шар установят на площади в Коломне в ближайшие дни. По вечерам он будет подсвечиваться гирляндой. Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, установка инсталляции началась, ее уже частично собрали.

«Шар состоит из 35 отдельных элементов. Все их надо соединить между собой. Количество болтов, которые нам пришлось закрутить, мы, конечно, не считали, но их очень много», — рассказал один из сотрудников.

Конструкцию закрепят при помощи 10 блоков-утяжелителей, общий вес которых составляет около тонны. Их аккуратно замаскируют, чтобы не портить вид.

Также на площадь привезли части новогодней арки с цифрами «2022». Ее начнут устанавливать, как закончат монтировать шар.

«Не стоит залезать или сажать детей на светящиеся конструкции, ведь это небезопасно. Иллюминация подключена к электричеству. При повреждении каркаса может случиться короткое замыкание», — предупредила горожан директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина. Кроме того, за повреждение конструкции могут оштрафовать.