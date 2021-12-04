facebook_pixel
    04 декабря 2021, 19:04

    Огромный елочный шар установят на площади в Коломне

    Дарья Морозова

    Огромный елочный шар установят на площади в Коломне в ближайшие дни. По вечерам он будет подсвечиваться гирляндой. Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, установка инсталляции началась, ее уже частично собрали.

    Огромный елочный шар установят на площади в Коломне

    «Шар состоит из 35 отдельных элементов. Все их надо соединить между собой. Количество болтов, которые нам пришлось закрутить, мы, конечно, не считали, но их очень много», — рассказал один из сотрудников.

    Конструкцию закрепят при помощи 10 блоков-утяжелителей, общий вес которых составляет около тонны. Их аккуратно замаскируют, чтобы не портить вид.

    Также на площадь привезли части новогодней арки с цифрами «2022». Ее начнут устанавливать, как закончат монтировать шар.

    «Не стоит залезать или сажать детей на светящиеся конструкции, ведь это небезопасно. Иллюминация подключена к электричеству. При повреждении каркаса может случиться короткое замыкание», — предупредила горожан директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина. Кроме того, за повреждение конструкции могут оштрафовать.