Огромный айсберг и 120 тысяч живых цветов: самые интересные стенды на ПМЭФ-2022

Новой экономике нужны новые формы. Чтобы соответствовать времени, участники Петербургского международного экономического форума в этом году подготовили самые необычные решения.

Лаконичный черный куб компании «Ростех» на первый взгляд ничем не примечателен. Но стоит только обойти стенд и оказываешься напротив входа в дом будущего. Дом, где живут искусство технологий и инженерное творчество. Так сформулировали концепцию представители корпорации.

Стенд компании «Газпромнефть» — это гигантский ледяной куб. Такого размера экранов нет ни у одного из участников. Гости форума отмечают, что от стенда будто веет арктическим холодом.

Технологии популярны, но это не единственный способ удивить. «Уралхим» представил на ПМЭФ цветочный стенд. Для создания этой экспозиции использовали 120 тысяч живых бутонов 95 сортов цветов. А чтобы сохранить их свежими на протяжении всех дней форума придумали специальную систему.

Египет стал специальным гостем форума в этом году. У него один из самых больших стендов 1600 квадратных метров, здесь целый деловой квартал Каира. В этих кулуарах, возможно, рождается новая модель экономического устройства. Такого количества моделей: от новых метеоров до стадионов и футбольных полей в миниатюре вы не встретите ни у кого из участников. Судя по стенду, туризм и культура остаются в приоритете развития региона.

Еще одним местом, где можно провести много времени, является стенд компании «Промобот». Здесь робот «Дуняша» очаровывает всех гостей форума своей красотой и вежливостью. «Дуняша» — робот-кассир. Она продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое, общается с ними и делает комплименты.