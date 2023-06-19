19 июня 2023, 14:00
Огромные улитки появились на улицах Ессентуков после сильных ливней
На городских улицах Ессентуков Ставропольского края после аномальной погоды с сильными ливнями появились огромные улитки. Об этом сообщилLife.
Местные жители подчеркивают, что такая ситуация с моллюсками в городе впервые. Недавно в Ессентуках затопило все тротуары и дороги, это стало причиной массового скопления улиток.
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Отмечается, что из-за сильного дождя жители трех микрорайонов города остались без электричества.
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