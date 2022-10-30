Огромные очереди за билетом на новогодний «Щелкунчик» в Большом сняли на видео | 360°

Общество 30 октября 2022, 16:57 Огромные очереди за билетом на новогодний «Щелкунчик» в Большом сняли на видео Москвичи начали продавать места в очереди за билетом на новогодний «Щелкунчик» РИА "Новости"

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Большой театр открыл продажу билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные даты — 30 и 31 декабря. Около касс собрались огромные очереди, самые предприимчивые продают в ней место за 10 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».

Чтобы избежать перепродажи билетов, Большой запустил новую схему продажи. Перед приобретением билета нужно получить именной браслет. Для этого организовали три очереди: в первой необходимо записаться на получение браслета, во второй — получить его, а в третьей — купить билет.

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Места в очереди начали продавать на различных торговых площадках за 10 тысяч рублей, хотя сам билет стоит меньше.

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В кассе его стоимость на 30 декабря варьируется от 1500 до 15 000 рублей. В руки продают не более двух билетов.

На представление 31 декабря цена от 2000 до 20 000 рублей.

Большой театр 29–30 октября реализует билеты на 30 и 31 декабря, 5 и 6 ноября продаст их на первые числа января.