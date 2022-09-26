Огромного надувного голубя установили на крыше Анненкирхе в Петербурге | 360°

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Огромного надувного голубя установили на крыше Анненкирхе в Петербурге

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Гигантский надувной голубь появился на крыше лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге. Это часть подготовки к выставке, которая пройдет в церкви 1 октября, сообщила Neva.Today.

Церковь в этом году отмечает 300-летие со дня освящения. К этой дате приурочена выставка, посетители которой смогут познакомиться с различными историческими этапами жизни Анненкирхе.

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Сотрудники церкви уже дали имя надувному голубю, назвав его Анатолий. Об этом сообщили на официальной странице церкви в соцсети.

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