Огромная толпа собралась возле закрытой Красной площади в новогоднюю ночь

Несмотря на предупреждение властей Москвы о закрытии Красной площади в новогоднюю ночь, около установленных возле нее ограждений собралась толпа людей. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что очередь тянется на несколько сотен метров, людей просто не сосчитать. Многие пришли с маленькими детьми.

Полиция установила ограждения. По громкоговорителю собравшимся объявляли, что вход на Красную площадь закрыт до 07:00 1 января. Однако люди все равно выстраивались в очередь в надежде попасть на главную площадь страны, чтобы отпраздновать там Новый год и посмотреть праздничный салют.

При этом власти Москвы предупреждали накануне, что доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря. Меры обусловлены эпидемическими рисками в связи с коронавирусной пандемией и призваны исключить скопление людей на главой площади.