Огромная свалка появилась в одном из СНТ Истры. Виноват оказался охранник

Автомобильная дорога из мусора появилась в одном из садоводств Подмосковья. Местные жители недовольны и считают, что свалка появилась по вине охранника.

Прямо на въезде в Лучинское садоводческое некоммерческое товарищество — страшный манекен в мехах и с противогазом на лице. Это чучело — уже год является символом частного сектора. Здесь регулярно появляются тонны строительного мусора. Свалка то растет, то убывает. Местные жители считают, что мусорку организовал охранник товарищества.

Источник фото: телеканал «360»

Сюда привозят контейнеры, внутри которых и бетонные блоки, и бордюры, и камни, и дерево. Здесь строительный мусор сбрасывают, затем сортируют, а часть — сжигают. Местные жители жалуются — нечем дышать.

И детали своего бизнеса охранник, кажется, не скрывает. На сайте — объявление вывоз мусора бункеровозом — цена договорная.

Местные жители говорят, что два дня назад им привезли еще 17 грузовиков мусора. Полигон теперь развернули и за территорией частного сектора, на муниципальной земле. Люди забили тревогу.

«Он где-то собирает мусор, на каких-то помойках, и здесь его засыпает, под видом дороги явно для каких-то своих целей свозит мусор и захоранивает здесь», — сказала жительница СНТ Людмила.

Источник фото: телеканал «360»

Дорога по плану, конечно, была, но ее так и не построили. Как раз на этом участке провели газопроводные трубы. А значит, сейчас делать проезд запрещено. Однако дорога тут появляется. С разрешения председателя.

Она на встречу с жителями и надзорными органами не пришла, на телефонные звонки не отвечала. Зато к приезду уполномоченных лиц подготовились — большую часть мусора убрали.

«Председатель будет вызван в административную комиссию для выяснения обстоятельств правонарушений и решения вопроса о привлечении ее к административной ответственности», — сказал ответственный секретарь административной комиссии городского округа Истра Юрий Бусыгин.

Нарушений масса. Теперь за несоблюдение норм председателю, как должностному лицу, грозит административный штраф общей суммой до 70 тысяч рублей. А вот убытки исполнителя ее приказов — охранника СНТ, который строил дорогу из мусора, еще подсчитывают. Не исключено, что мусорный бизнес придется на время закрыть. И пугающую куклу в мехах с забора снять.