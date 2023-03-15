15 марта 2023, 12:54
Огромная свалка образовалась на территории Боткинской больницы
Огромную свалку на территории Боткинской больницы сняли на видео
Между 12 и 17 корпусами больницы имени Боткина в Москве скопилась огромная свалка. Кадры появились в распоряжении «360».
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
На кадрах видно, что в основном выбрасывают старую, отслужившую свое мебель. В куче мусора также валяются автомобильные шины и некоторые личные вещи — например сумка.
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На момент публикации материала получить оперативный комментарий от Боткинской больницы не удалось.
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