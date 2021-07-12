Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за ремонта моста

Утро понедельника оказалось для водителей Екатеринбурга не очень добрым. Все из-за того, что движение по Уктусу и Кольцовскому тракту было парализовано из-за ремонта моста.

Как написало издание «АиФ», мост на Луганской — Объездной в сторону аэропорта закрыли из-за ремонтных работ. Водители встали в огромные пробки.

Как рассказывал ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, транспортную развязку построили в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

«Деформационные швы пришли в негодность и вполне возможно, что мост пришлось бы закрывать из-за его аварийного состояния. Понимаем, что работы создают неудобства жителям, но их необходимо выполнять», — отметил он. Его процитировал kp.ru.

Ограничение движения по путепроводу будет действовать до середины сентября.