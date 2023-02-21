Эксклюзив 21 февраля 2023, 18:11 «Огромная помощь». Жителям новых регионов окажут социально-экономическую поддержку Экономист Корнеев: демографическая политика России устойчива и нацелена на будущее

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Жители новых регионов России получат весь комплекс социально-экономической поддержки, рассказал ведущей «360» Екатерине Малашенко экономист Валерий Корнеев. По его словам, предложение президента Владимира Путина выплатить материнский капитал семьям с детьми, родившимися с 2007 года, лишь подтверждает, что демографическая политика страны нацелена на будущее.

Экономист подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат те же самые социальные гарантии, что и россияне из других субъектов страны. Особенный момент — материнский капитал. Президент предложил выплачивать сумму семьям с детьми, рожденными с 2007 года, — по мнению Валерия Корнеева, это говорит об устойчивой демографической политике.

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«Это огромная помощь семьям с детьми — а это основной посыл на будущее, на то, что наша демографическая политика прочна, устойчива и нацелена на будущее», — отметил эксперт.

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Собеседник «360» обратил внимание, что новые субъекты получат дополнительное финансирование. Им предоставят региональные кредиты из федерального бюджета. Средства смогут потратить на восстановление инфраструктуры. Корнеев подчеркнул, что речи о «перетягивании ресурсов» из одной области в другую нет — остальные субъекты России ничего не потеряют из-за дополнительных вливаний в республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

Инициативу Владимира Путина поддержал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что президент в ходе послания Федеральному собранию затронул много важных тем, включая поддержку семей участников СВО.