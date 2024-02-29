Эксклюзив 29 февраля 2024, 22:28 «Огромная поддержка бойцов». Участник СВО из ЛНР отметил важность послания президента Федеральному собранию Участник СВО Разум: важное в послании президента — меры поддержки бойцов

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Одной из важнейших частей послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стали меры поддержки бойцов. Об этом в разговоре с «360» заявил присутствовавший на выступлении главы государства участник СВО из ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум.

Военнослужащий отметил, что участникам специальной военной операции уже оказывается значительная поддержка.

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«Особенный акцент был на то, что теперь военнослужащие смогут получать профильное образование по специальным программам. Это очень важно, потому что многие ребята, которые сейчас возвращаются с фронта, должны иметь такую поддержку, продвигаться дальше по карьерной лестнице, учиться и передавать свой опыт новому поколению», — выразил уверенность Разум.

Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию анонсировал запуск кадровой программы «Время героев» для участников СВО. С первого марта бойцы и ветераны спецоперации смогут подать заявку для участия в первом потоке программы.