Огромная очередь растянулось на Красной площади из-за открытия мавзолея

Мавзолей Ленина открыли в Москве 17 апреля. Туда снова начали пускать посетителей, и в первый же день образовалась огромная очередь. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы».

При посещении мавзолея установили некоторые ограничения, связанные с профилактикой коронавируса. Посетителям необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Также при входе им будут мерить температуру. В результате образовалась очередь примерно из 300 человек, которая растянулась до Манежной площади, сообщил Telegram-канал «Расстрига».

Уточняется, что мавзолей был закрыт с ноября из-за второй волны коронавируса. Весной прошлого года его также закрывали, но коммунисты все равно возложили к нему цветы к 150-летней годовщине со дня рождения Владимира Ленина.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин заявил, что мавзолей с телом Владимира Ленина еще долго простоит на Красной площади как символ социализма и коммунизма. Нахождение мавзолея на главной площади страны не противоречит принципам христианства, считает он. Ленин захоронен ниже уровня земли, и тем более существуют традиции показывать святые мощи.