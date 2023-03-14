14 марта 2023, 10:14
Огромная очередь фур скопилась на границе России с Грузией
Свыше тысячи большегрузов скопились в очереди на выезд из России в Грузию
Больше тысячи грузовых автомобилей ждут своей очереди на выезд из России в Грузию на пункте пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
С 01:30 по Москве 14 марта на территории Грузии запрещено движение всех автомобилей по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погодных условий.
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В настоящий момент перед пунктом пропуска находятся 10 легковых машин и 1046 грузовых автомобилей. Со стороны Грузии выезда в Россию ждут 27 фур, легковых машин нет.
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Военно-Грузинская дорога идет в Тбилиси из Владикавказа, соединяя Грузию с Россией, а также с остальными странами Закавказья через Главный Кавказский хребет.
Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» является единственным на границе России и Грузии, с российской стороны дорога идет на территории Республики Северная Осетия. В течение зимнего периода проезд по дороге часто закрывают из-за непогоды.
Грузия
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