Общество 14 марта 2023, 10:14 Огромная очередь фур скопилась на границе России с Грузией Свыше тысячи большегрузов скопились в очереди на выезд из России в Грузию РИА «Новости»

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Больше тысячи грузовых автомобилей ждут своей очереди на выезд из России в Грузию на пункте пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

С 01:30 по Москве 14 марта на территории Грузии запрещено движение всех автомобилей по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погодных условий.

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В настоящий момент перед пунктом пропуска находятся 10 легковых машин и 1046 грузовых автомобилей. Со стороны Грузии выезда в Россию ждут 27 фур, легковых машин нет.

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Военно-Грузинская дорога идет в Тбилиси из Владикавказа, соединяя Грузию с Россией, а также с остальными странами Закавказья через Главный Кавказский хребет.

Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» является единственным на границе России и Грузии, с российской стороны дорога идет на территории Республики Северная Осетия. В течение зимнего периода проезд по дороге часто закрывают из-за непогоды.