Ограничительные меры, связанные с COVID-19, почти сняли в Крыму

Большую часть ограничительных мер, введенных в Крыму в связи с пандемией коронавируса, сняли. Поправки внесли в указ главы региона о введении режима повышенной готовности, сообщили «Известия».

Жителям полуострова вновь разрешили проводить свадьбы в торжественной обстановке. Запрет на проведение банкетов и корпоративов также был снят.

Несмотря на то, что количество посетителей общепита сохранилось на прежней отметке (не более 50% от вместимости зала), посещать театры и кинотеатры разрешили большему количеству человек. В новой редакции документа число зрителей увеличили до 75% от вместимости зала.

Несмотря на послабления ограничений, в Крыму продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Проведение массовых мероприятий в регионе все еще запрещено. Подобные меры предосторожности продлятся до конца марта.