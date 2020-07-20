Ограничительные меры по коронавирусу продлили на Чукотке

Уточняется, что в настоящий момент здесь нельзя посетить ночные клубы, а также развлекательные центры. Помимо прочего, действует ограничение на проведение массовых мероприятий в помещениях. Так, на каждого человека должно быть не меньше четырех квадратных метров площади.

Местные жители обязаны носить защитные маски и перчатки. В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино тестируют граждан. Еще продолжает действовать режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет, пишет «Газета.ру».

Согласно последним данным, на Чукотке зафиксировано 148 случаев заражения коронавирусом, 142 человека выздоровели, двое скончались.