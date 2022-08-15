Ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами предложили в РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом до пяти километров в час. Об этом написал RT.

По его словам, многие ДТП с участием электросамокатов происходят в момент пересечения пешеходных переходов, не оборудованных светофорами. Водители автомобилей не всегда могут предугадать, что в 30 метрах от перехода со скоростью 20—25 километров в час к переходу движется электросамокат.

«В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до пяти километров в час для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 метров пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам» — добавил Хамзаев.

Он подчеркнул, что в последнее время в крупных российских городах использование электросамокатов приобрело массовый характер.