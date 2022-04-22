Ограничить работу продуктовых магазинов по воскресеньям предложили в Госдуме

В России предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям с целью развития фермерских рынков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев, написал RT.

В письме, которое Матвейчев направил главе Минпромторга Денису Мантурову, он сообщил, что в России существуют меры поддержки малого бизнеса, однако деятельность продуктовых ярмарок носит ограниченный и локальный характер.

В случае ограничения работы продуктовых магазинов люди начнут ходить на ярмарки, которые находятся в шаге от их дома.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в обращении.