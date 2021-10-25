Ограничить работу общественного транспорта в Петербурге могут с 30 октября

Администрация Санкт-Петербурга заявила о возможном ограничении работы общественного транспорта в период нерабочих дней. По словам представителей Смольного, вероятнее всего сократится работа наземного транспорта, а также будет закрыта часть вестибюлей станций метрополитена. Об этом написали «Невские новости».

«Предложения пока прорабатываются специалистами, необходимо тщательно подсчитать необходимый объем транспортной работы (количество перевозок, — прим. ред.) в период нерабочих дней. Скорее всего, общественный транспорт будет переведен на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения», — рассказал в Смольном.

В эти дни возможна блокировка льготных проездных у пенсионеров и школьников. Режим нерабочих дней вводится с той целью, чтобы люди минимально контактировали друг с другом. У школьников будут каникулы, а пенсионерам рекомендовано оставаться дома.

Кроме того, в период нерабочих дней будет приостановлена работа кафе, магазинов, салонов красоты и фитнес-центров. В театры и музеи будут пускать только по QR-коду или по медотводу.