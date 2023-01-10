Общество 10 января 2023, 11:16 Ограничить работу коллекторских агентств предложили в Госдуме

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Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить работу коллекторских агентств в стране. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам депутата, от граждан продолжают поступать жалобы на коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления.

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«Поэтому мы предлагаем запретить передачу информации коллекторам, чтобы не было злоупотреблений и издевательств, которые творят эти частные структуры в отношении наших граждан», — добавил он.

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Документ, ограничивающий профессиональных взыскателей долгов, уже внесен для рассмотрения в Госдуму.