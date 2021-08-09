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    09 августа 2021, 12:17

    Ограничить продажу газовых баллончиков предложили в России

    Полина Гребенщикова

    Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Об этом написал RT.

    Ограничить продажу газовых баллончиков предложили в России

    Общественник отметил, что сейчас газовые баллончики может купить любой желающий. При этом, по мнению Курдесова, баллончик не является эффективным средством самообороны и может нанести вред самому обладателю и только усилить агрессию со стороны преступника.

    Курдесов добавил, что баллончики нередко становятся орудием противоправных действий по отношению к мирным гражданам, уточнил сайт ОТР.