Ограничить продажу газовых баллончиков предложили в России

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Об этом написал RT.

Общественник отметил, что сейчас газовые баллончики может купить любой желающий. При этом, по мнению Курдесова, баллончик не является эффективным средством самообороны и может нанести вред самому обладателю и только усилить агрессию со стороны преступника.

Курдесов добавил, что баллончики нередко становятся орудием противоправных действий по отношению к мирным гражданам, уточнил сайт ОТР.