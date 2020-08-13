Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова. В январе он оставил в Шереметьево двух малолетних сыновей с запиской, в которой просил временно определить их в приют из-за «тяжелой финансовой ситуации».

Суд удовлетворил иск матери мальчиков. Помимо ограничения родительских прав с ответчика взыскали алименты на содержание несовершеннолетних. Сыновей оставили в семье матери, сообщила прокуратура Хабаровского края.

Сам Гаврилов находится под арестом по делу о краже. Также его обвиняют в оставлении детей в опасности, истязании их и супруги.

26 января Гаврилов с двумя детьми пяти и восьми лет прилетел из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил сыновей в аэропорту, после чего отбыл в Ростов-на-Дону на поиски работы. Для перелета он, как считает следствие, похитил со счета своей знакомой 100 тысяч рублей. Мужчину задержали в Хабаровске.