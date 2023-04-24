Общество 24 апреля 2023, 13:18 Ограничения Запада сказались на России — Силуанов Глава Минфина Силуанов заявил, что западные ограничения сказываются на России РИА «Новости»

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Санкционные ограничения со стороны западных государств сказываются на России, но страна делает все, чтобы как можно быстрее их преодолеть. Об этом на просветительском форуме «Знание. Первые» заявил глава министерства финансов Антон Силуанов.

«Ограничения Запада сказываются на России. Однако задача государства сделать так, чтобы быстрее эти ограничения преодолеть», — сказал он.

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Силуанов предположил, что через ограничения и санкции недружественные страны пытаются устранить конкурентов на мировом рынке.

«Страны „Большой семерки“ хотят сохранить свою гегемонию, вводя санкции. Но у них ничего не получается, Россия преодолевает ограничения», — добавил глава ведомства.

Ранее Силуанов заявил, что годовая инфляция в России в настоящее время составляет 3%. Также он отметил, что удерживать экономическую ситуацию под контролем правительству помогли таргетирование инфляции, бюджетное правило и плавающий курс валют.