Ограничения ввели в Башкирии из-за мигрантов

Ограничение коснется не всех граждан России и иностранцев, а только тех, кто либо не живет там, либо не оформил специальный пропуск. Все остальные могут перемещаться по муниципалитетам, но только транзитом — без остановок.

Сейчас там находятся свыше 1700 граждан Киргизии. 20 сентября в Оренбург приедут представители посольства Киргизии, чтобы решить проблемы своих граждан. Ограничения ввели в городах Кумертау, Салават, а также Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах.

В Самарской области, на границе с Казахстаном, скопились более четырех тысяч мигрантов из Узбекистана. У них такие же проблемы. Сейчас они могут попасть на родину на вывозных поездах из Новосибирской области или на самолетах из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.