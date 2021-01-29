Ограничения введут на улицах и метро Москвы из-за незаконных акций
Москвичей предупредили об изменениях в подземке и на улицах в пресс-службе столичного главка МВД.
«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января <…> в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — уточнили в ведомстве.
С 08:00 воскресенья на вход и выход закроют станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и "Китай-город".
Ограничения, добавили в московском ГУ МВД, будут действовать до особого распоряжения полиции.
Правоохранители напомнили, что за призывы и участие в несанкционированных акциях «предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной».
Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева в свою очередь попросила родителей несовершеннолетних проконтролировать своих детей и объяснить им, что подобные мероприятия незаконны.