facebook_pixel
    27 ноября 2020, 07:16

    Ограничения в школах из-за коронавируса предложили продлить на год в России

    Андрей Иванов

    Российские школьники могут весь следующий год учиться с ограничениями из-за пандемии. Роспотребнадзор предложил продлить их до 2022 года. Проект постановления опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
    Ограничения в школах из-за коронавируса предложили продлить на год в России

    Срок действия существующих ограничений заканчивается 1 января 2021 года. Меры ввели 30 июня. В школах сейчас запрещены массовые мероприятия, на входе всем измеряют температуру, а потоки учеников разводят. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, где проходит большинство уроков.

    Ранее Министерство просвещения России и Рособрнадзор определились с датой итогового сочинения по русскому языку. Выпускники напишут его 5 апреля, хотя обычно это происходит в декабре. Сроки сместили из-за пандемии для безопасности.

    Эпидемическая ситуация во всем мире ухудшилась в сентябре. Во многих странах снова ввели ограничения. В России сейчас действует всеобщий массовый режим. Московские власти отправили часть сотрудников столичных компаний на удаленку, приостановили работу кружков и секций, перевели студентов на дистанционное обучение и запретили барам и ресторанам работать по ночам. Пожилых жителей Москвы обязали сидеть дома.