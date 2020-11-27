Ограничения в школах из-за коронавируса предложили продлить на год в России

Срок действия существующих ограничений заканчивается 1 января 2021 года. Меры ввели 30 июня. В школах сейчас запрещены массовые мероприятия, на входе всем измеряют температуру, а потоки учеников разводят. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, где проходит большинство уроков.

Ранее Министерство просвещения России и Рособрнадзор определились с датой итогового сочинения по русскому языку. Выпускники напишут его 5 апреля, хотя обычно это происходит в декабре. Сроки сместили из-за пандемии для безопасности.

Эпидемическая ситуация во всем мире ухудшилась в сентябре. Во многих странах снова ввели ограничения. В России сейчас действует всеобщий массовый режим. Московские власти отправили часть сотрудников столичных компаний на удаленку, приостановили работу кружков и секций, перевели студентов на дистанционное обучение и запретили барам и ресторанам работать по ночам. Пожилых жителей Москвы обязали сидеть дома.