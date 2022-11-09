Ограничения в продаже энергетиков и зажигалок подросткам поддержали в Госдуме | 360°

Общество 09 ноября 2022, 11:05 Ограничения в продаже энергетиков и зажигалок подросткам поддержали в Госдуме

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В Госдуме поддержали закон, запрещающий продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок, содержащих сжиженный углеводородный газ. Об этом написала «Парламентская газета».

Ранее соответствующий закон подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он вступит в силу 12 ноября.

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В законе прописано, что за продажу детям и подросткам энергетиков, зажигалок и прочей продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предусмотрены штрафы. Покупатель может получить до пяти тысяч рублей штрафа, должностное лицо — до 50 тысяч, организация — до 150 тысяч.

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Запрет на энергетики обусловлен тем, что в напитке содержится высокая доза кофеина, который негативно воздействует на детей и подростков, рассказали в пресс-службе парламента Татарстана.