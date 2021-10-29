Ограничения в нерабочие дни усилят в Башкирии

Башкирские власти усилят ограничительные меры в период нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

С субботы в республике запретят проводить культурные и спортивные мероприятия. Деятельность предприятий общепита ограничат с 23:00 до 6:00. Жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.