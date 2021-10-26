Ограничения ужесточат в Тюменской области во время нерабочих дней

Работа предприятий, ИП и организацией будет приостановлена в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Исключение будет сделано только для предприятий непрерывного цикла. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

«С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Исключение [составят] лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Исключения коснутся тех, кто работает на предприятиях энергетики, коммунального хозяйства, службы и организации связи, тепло- и водоснабжения.

В период нерабочих дней будут закрыты рестораны, кафе, театры, кинотеатры, музеи, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

Все учебные заведения региона не будут работать, в детсадах организуют дежурные группы. Общепит будет функционировать в формате доставки еды и навынос. Продуктовые магазины, аптеки в этот период будут открыты.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в стране из-за сложной эпидситуации. Выходными будут дни с 30 октября по 7 ноября. Власти надеются, что такая мера поможет снизить заболеваемость COVID-19.