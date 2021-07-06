Москвичам рассказали, где поесть в период ограничения работы кафе

Столичный общепит стал работать по новым правилам, связанным с коронавирусными ограничениями. Теперь москвичи могут покупать еду на вынос, заказывать корпоративный кейтеринг или готовить блюда сами по обучающим материалам.

На фоне введения ограничений стал набирать популярность формат dark kitchen, когда заведения готовят еду только для доставки. Об этом РИА «Новости» рассказала директор департамента ритейла компании CBRE в России Марина Малахатько.

«Кроме того, активно развивается кейтеринг, включая корпоративный. Все больше компаний, чтобы избежать заражения сотрудников офисов коронавирусом, заказывают обслуживание с доставкой — то есть вместо того, чтобы пускать работников в кафе, рестораны или столовую», — отметила она.

Сейчас кафе и рестораны предпринимают все попытки, чтобы сохранить своих клиентов. Для этого они организовывают не только доставку, но и делают наборы «готовь сам». Как пояснила замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева, заведения собирают продукты и прикладывают к ним обучающие материалы, по которым любой сможет сам приготовить ресторанное блюдо дома.

Общепит начал работать по новым правилам в Москве с 28 июня. Посещать кафе и рестораны разрешили только привитым от коронавируса и уже переболевшим. Всем остальным необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.