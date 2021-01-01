Ограничения по возрасту для применения пиротехники ввели в России

С 1 января 2021 года на территории России можно будет использовать пиротехнические изделия только тем, чей возраст подходит под установленные производителем ограничения. Это следует из постановления правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Новыми правилами запрещается использование пиротехнических изделий лицам, не преодолевшим возрастные ограничения, установленные производителем изделия», — рассказали в МЧС России РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что запрещается использовать пиротехнику бытового назначения в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, а также на объектах культурного наследия. Кроме того, нельзя пользоваться пиротехническими изделиями при плохих погодных условиях, которые не позволяют обеспечить ее безопасность.

«Исключения составляют только хлопушки и бенгальские свечи, которые соответствуют первому классу опасности», — отметили в МЧС.

1 января в силу вступили различные изменения, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Подробнее — в материале «360».