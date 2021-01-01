Ограничения по возрасту для применения пиротехники ввели в России
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Новыми правилами запрещается использование пиротехнических изделий лицам, не преодолевшим возрастные ограничения, установленные производителем изделия», — рассказали в МЧС России РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что запрещается использовать пиротехнику бытового назначения в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, а также на объектах культурного наследия. Кроме того, нельзя пользоваться пиротехническими изделиями при плохих погодных условиях, которые не позволяют обеспечить ее безопасность.
«Исключения составляют только хлопушки и бенгальские свечи, которые соответствуют первому классу опасности», — отметили в МЧС.
1 января в силу вступили различные изменения, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Подробнее — в материале «360».