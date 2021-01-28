Ограничения по СОVID могут частично снять в Петербурге

Ряд ограничений, которые Петербург ввел из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить. Этот вопрос обсудят 29 января, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «78». Он отметил, что власти планирую снимать введенные ранее ограничения. Вопрос будут решать вместе с Роспотребнадзором — на встрече, которая состоится 29 января, еще раз посмотрят, как будет развиваться ситуация и обсудят прогнозы.

«Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности — это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей. Проблема в том, что большое количество людей переносят болезнь бессимптомно. Но они являются переносчиками», — сказал Беглов.

При этом губернатор подчеркнул, что пока расслабляться нельзя. Чтобы снять все ограничения и не возвращать их вновь, нужно относиться к этому ответственно. Люди должны понимать, что смогут жить без ковидных мер, но продолжать соблюдать все необходимые правила.