Ограничения по пиротехнике на торговых объектах вступили в силу

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

«<…> Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения», — говорится в правилах противопожарного режима в России, которые утвердило правительство.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору пиротехники. В частности, за покупкой пиротехники нужно идти только в специализированные магазины, где продавцы могут показать сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку на наличие повреждений или следов намокания. Кроме того, в ведомстве напомнили, что запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов детям до 16 лет.