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    01 января 2021, 08:27

    Ограничения по пиротехнике на торговых объектах вступили в силу

    Анастасия Калинина

    В России с 1 января вступили в силу ограничения касательно продажи пиротехники. Теперь торговым объектам площадью менее 25 квадратных метров запрещено размещать в зале пиротехнические изделия весом более 100 килограммов.
    Ограничения по пиротехнике на торговых объектах вступили в силу

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

    «<…> Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения», — говорится в правилах противопожарного режима в России, которые утвердило правительство.

    Эксперты Роскачества дали советы по выбору пиротехники. В частности, за покупкой пиротехники нужно идти только в специализированные магазины, где продавцы могут показать сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку на наличие повреждений или следов намокания. Кроме того, в ведомстве напомнили, что запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов детям до 16 лет.