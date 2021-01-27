Ограничения по коронавирусу ослабили в Тюменской области
Спортсменам в Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы в случае официального вызова. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Уточняется, что поправку внесли в постановление «О введении режима повышенной готовности».
«Спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области и России могут выезжать в другие регионы России и страны на основании официального вызова на мероприятие», — говорится в сообщении.
Кроме того, это распространяется на организации детского отдыха и оздоровления, добавили в штабе.