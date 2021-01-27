Ограничения по коронавирусу ослабили в Тюменской области

Уточняется, что поправку внесли в постановление «О введении режима повышенной готовности».

«Спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области и России могут выезжать в другие регионы России и страны на основании официального вызова на мероприятие», — говорится в сообщении.

Кроме того, это распространяется на организации детского отдыха и оздоровления, добавили в штабе.