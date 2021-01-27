Ограничения по коронавирусу ослабили в ЯНАО

Уточняется, что теперь наполняемость залов на культурных и спортивных мероприятиях увеличили до 75%. Ранее этот показатель был 50%. Кроме того, зрители по-прежнему обязаны носить маски, а также им запрещено менять места.

Артюхов рекомендовал работодателям поддерживать пожилых сотрудников, а также тех, у кого хронические заболевания.