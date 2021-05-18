Ограничения по коронавирусу ослабили в ХМАО

Запрет на работу заведений общепита после 23 часов сняли в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что всем рестораторам, которые хотят возобновить работу, нужно оставить заявку на портале «Цифровое уведомление».

«Управление Роспотребнадзора, оценив все показатели, полагает возможным возобновить деятельность организаций, но при строгом соблюдении всех рекомендаций», — добавила руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Отмечается, что все заведения будут проверять на соблюдение правил безопасности.