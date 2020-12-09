Ограничения оставят Петербург без туристов на Новый год

Массовый отказ от туров в Санкт-Петербург на Новый год начался из-за антиковидных ограничений. Большинство туристических фирм идут людям навстречу и отдают деньги назад. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город», — приводит ТАСС слова Игнатьева.

Он отметил, что туристы все равно не хотят оставаться дома и перебронируют поездки на Ленинградскую область, Карелию и Калининград. Большинство операторов переоформляют туры или возвращают деньги.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город близок к локдауну. Власти Северной столицы ввели ряд ограничений для безопасности людей. Среди них запрет на работу общепита с С 30 декабря по 3 января. Петербургские рестораторы создали «Карту сопротивления» и отказались закрываться на Новый год. Предприниматели уверены, что эти меры приведут к смерти отрасли. Ресторанному бизнесу просто не выжить без работы в эти дни.