Ограничения оставят Петербург без туристов на Новый год
«Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город», — приводит ТАСС слова Игнатьева.
Он отметил, что туристы все равно не хотят оставаться дома и перебронируют поездки на Ленинградскую область, Карелию и Калининград. Большинство операторов переоформляют туры или возвращают деньги.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город близок к локдауну. Власти Северной столицы ввели ряд ограничений для безопасности людей. Среди них запрет на работу общепита с С 30 декабря по 3 января. Петербургские рестораторы создали «Карту сопротивления» и отказались закрываться на Новый год. Предприниматели уверены, что эти меры приведут к смерти отрасли. Ресторанному бизнесу просто не выжить без работы в эти дни.