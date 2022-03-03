Ограничения наценки на продукты ввели «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»

Входящие в X5 Group торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» взяли на себя обязательство ограничить наценку до 5% на четыре категории товаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве уточнили, что ограничения действуют с четверга, 3 марта. Ограниченная наценка коснется молочной продукции, сахара, овощей и хлебобулочных изделий.

Покупатели смогут найти товары с низкой наценкой по специальным ценникам. Ретейлеры предупредили, что в связи с постоянно меняющейся ситуацией на рынке перечень товаров станут менять каждый месяц.

Низкую наценку обеспечат за счет отказа вознаграждения поставщикам и услуг компаний по маркетингу. Продвижением товаров торговые сети займутся самостоятельно.

Ограничение наценки на четыре группы товаров ранее ввели торговые сети «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей».

В Минпромторге заявили, что фиксированная наценка приведет к снижению общей стоимости потребительской корзины.