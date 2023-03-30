Общество 30 марта 2023, 01:48 Ограничения на выдачу лицензий на оружие вступили в силу в России Лицензии на оружие перестали выдавать подозреваемым и обвиняемым с 30 марта РИА «Новости»

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Ограничения на выдачу лицензий на оружие вступили в силу в России с 30 марта. Теперь их не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым в преступлении.

Соответствующие правила прописаны в законе «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оружии“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2022 года. Законом запрещено выдавать лицензии тем, кто освобожден судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением штрафа.

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Основанием для отказа в выдаче документа является заключение, в котором прописано, что имеется опасность нарушения прав и свобод граждан, а также есть угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции или ФСБ.

Ранее полковник полиции из Одинцова Анатолий Голик напомнил, что желающие иметь огнестрельное оружие должны пройти медкомиссию и обучение, оплатить госпошлину и получить разрешение. Теперь оружие можно купить только после 21 года, а не после 18, как это было раньше.