Ограничения на строительство многоквартирных домов ввели в Сочи

Городское собрание Сочи решило ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Эта мера будет действовать около двух лет.

«Согласно принятому решению, на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением случаев строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории», — рассказали ТАСС в пресс-службе Горсобрания.

Также исключения сделают для объектов, которые финансируют за счет средств федерального, регионального или местного бюджета.

Ограничения будут действовать около двух лет, пока специалисты будут разрабатывать генплан города. В этот период запрещено давать разрешения на строительство многоквартирных домов. Площадь нового частного дома не должна превышать 300 квадратных метров и 12 метров в высоту. Это сделано для того, чтобы провести ревизию земли в Сочи и определить места под строительство социальных объектов, дефицит которых есть в городе.

Ранее эксперты и власти заявляли, что ограничения помогут упорядочить строительный рынок. По их мнению, таким образом, на рынке должны остаться только компании, готовые работать по правилам комплексного развития территорий.