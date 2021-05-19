Ограничения для родителей на посещение выпускных отменили в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение частично снять ковидные ограничения на торжественных мероприятиях в школах и детских садах. Теперь родители смогут присутствовать на последних звонках и выпускных в стенах образовательных учреждений при соблюдении определенных условий.

Сайт mkset.ru сообщил, что родители будут допущены на выпускной вечер и последний звонок, если они имеют: сертификат о прививке от COVID-19 (достаточно вакцинации первым компонентом), справку о наличии антител, отрицательный результат ПЦР-теста или медсправку, доказывающую отсутствие контактов с заболевшими коронавирусом, выданную с 20 мая включительно. Родители могут прийти на торжество и без справки, но в таком случае они должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Праздники, посвященные окончанию школы или детского сада, также можно проводить на открытом воздухе — при соблюдении социальной дистанции и ношении масок присутствующими.