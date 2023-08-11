Эксклюзив 11 августа 2023, 11:27 Ограничения на полеты во Внуково сняли Воздушное пространство над аэропортом Внуково снова открыли РИА «Новости»

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Воздушное пространство над Внуково открыли в 10:50. Об этом «360» сообщило руководство воздушной гавани.

Ограничения действовали в аэропорту 11 августа с 09:40. Самолеты перенаправляли в другие воздушные гавани.

С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме. Аэропорт Внуково

В аэропорту уточнили, что ограничения вводили по независящим от него причинам.

Предположительно, воздушное пространство закрывали из-за дрона, который позже упал на северо-западе Москвы.