11 августа 2023, 11:27
Ограничения на полеты во Внуково сняли
Воздушное пространство над аэропортом Внуково снова открыли
Воздушное пространство над Внуково открыли в 10:50. Об этом «360» сообщило руководство воздушной гавани.
Ограничения действовали в аэропорту 11 августа с 09:40. Самолеты перенаправляли в другие воздушные гавани.
С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.
Аэропорт Внуково
В аэропорту уточнили, что ограничения вводили по независящим от него причинам.
Предположительно, воздушное пространство закрывали из-за дрона, который позже упал на северо-западе Москвы.
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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