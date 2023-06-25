Общество 25 июня 2023, 09:35 Ограничения на движение личного транспорта начали снимать в Калужской области Губернатор Шапша сообщил об отмене ограничений на движение транспорта в Калужской области РИА «Новости»

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Власти Калужской области приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«На территории области приняли решение снимать ограничения на движение личного транспорта. Вместе с правоохранительными органами в течение дня восстановим обычный порядок движения», — написал он.

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В субботу, 24 июня, ограничения на транспортное движение в Калужской области ввели на территориях, прилегающих к Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областям.

Шапша просил население воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам без крайней необходимости.

Ранее Росавтодор сообщил о снятии ограничений на трассах, введенных в регионах России в связи с напряженной обстановкой вокруг ЧВК «Вагнер». Однако меры безопасности продолжили действие в Тульской и Московской областях.