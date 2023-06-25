25 июня 2023, 09:35
Ограничения на движение личного транспорта начали снимать в Калужской области
Губернатор Шапша сообщил об отмене ограничений на движение транспорта в Калужской области
Власти Калужской области приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
«На территории области приняли решение снимать ограничения на движение личного транспорта. Вместе с правоохранительными органами в течение дня восстановим обычный порядок движения», — написал он.
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В субботу, 24 июня, ограничения на транспортное движение в Калужской области ввели на территориях, прилегающих к Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областям.
Шапша просил население воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам без крайней необходимости.
Ранее Росавтодор сообщил о снятии ограничений на трассах, введенных в регионах России в связи с напряженной обстановкой вокруг ЧВК «Вагнер». Однако меры безопасности продолжили действие в Тульской и Московской областях.
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