Ограничения из-за COVID-19 могут смягчить в Ленобласти после праздников

После подведения итогов анализа по заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах Ленинградской области, власти региона могут смягчить и частично отменить ограничительные меры после майских праздников.

Такую возможность допустил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как сообщил сайт 78.ru, решение будет принято на основании данных руководителей районов, которые должны подготовить предложения в адрес главы региона.

Дрозденко уточнил, что за исключением редких очагов за последние недели в области сохраняется стабильный уровень заболеваемости и отмечается позитивная динамика выздоровлений.

«На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены», — добавил губернатор.

По данным Дрозденко, с 16 апреля ежедневное число заболевших не превышает 43 случаев. Каждый день выполняется до 1700 тестов, что является высоким показателем охвата населения в области.

Поэтому в районах со спокойной ситуацией по заболеваемости будет разрешено работать малому, среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям. В местах со сложной обстановкой режим самоизоляции будет ужесточен.

В середине апреля в Ленобласти был выявлен нелегальный хостел, в котором проживали 485 человек. Более сотни трудовых мигрантов оказались заражены коронавирусной инфекцией.