Ограничения для ресторанов в Москве затронут и летние веранды

Летние веранды в Москве закроются для обслуживания посетителей по ночам с 13 по 20 июня из-за ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС.

Летние веранды приостановят работу с 23:00 до 06:00.

«В эти длинные выходные, установленные мэром Москвы из-за сложившейся эпидобстановки, предприятиям общественного питания запрещается обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 06:00. Ограничение касается летних веранд в том числе», — заявил Немерюк.

Ранее на фоне роста заболеваемости ковидом в Москве вернули часть ограничений. Нерабочими днями объявлены 15–19 июня, при этом работникам сохранят заработную плату. В итоге длинные выходные в столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Также с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

Кроме того, с 13 по 20 июня закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Также временно запрещено оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00, предоставлять бытовые услуги, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Старшее поколение москвичей призвали отказаться от поездок, пересидеть это время дома или на даче.