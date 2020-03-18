В России существует список социально значимых продуктов, на некоторые из которых выросли цены на фоне пандемии коронавируса.

По словам Шелица, «Минэкономразвития еженедельно мониторит розничные цена на эти 24 вида товаров, и если через 30 дней они превысили исходные базовые цены за неделю, то ведомство предлагает правительству установить предельные розничные цены».

Из этого следует, что правительство не сможет быстро ввести ценовые ограничения, но это и не имеет смысла. По мнению главы Союза потребителей, продавцы «просто стали бы придерживать товары».

«Это наша страна уже проходила 100 лет назад, во времена военного коммунизма, когда были установлены жесткие цены, невыгодные крестьянам, и те стали прятать продукты», — напомнил Шелиц.