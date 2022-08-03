Ограничение полетов в несколько аэропортов России продлили до 11 августа
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов будет действовать до 03:45 11 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве напомнили, что ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.
«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве также попросили уточнять данные обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиаперевозчиков на их официальных сайтах.