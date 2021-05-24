Ограничение полетов над Белоруссией станет проблемой для авиакомпаний

Авиационное сообщество вряд ли поддержит какие-то санкции против Белоруссии. Они грозят новыми большими расходами. Отрасль на фоне пандемии и без того терпит большие убытки, заявил в беседе с «360» авиаэксперт Владимир Гусаров.

По его мнению, звучащие сейчас призывы ввести чуть ли не авиаблокаду Белоруссии после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске не имеют под собой никаких законных оснований.

Гусаров обратил внимание, что правительство Белоруссии действовало в рамках своих компетенций и в рамках обязательств перед международным сообществом. Оно было обязано отреагировать на получение сообщения о бомбе. Другое дело, если бы власти республики получили сигнал о минировании и никак на это не отреагировали. Тогда, по мнению Гусарова, были бы реальные основания для претензий со стороны других стран.

Однако в данном случае очень большую роль играет именно политическая составляющая. На борту самолета был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Nexta была признана в Белоруссии экстремистской.

Гусаров не исключил, что на фоне этого санкции могут приниматься со стороны отдельных авиакомпаний. Может быть принято и решение даже на более общем уровне. Однако из-за этого многие авиаперевозчики будут поставлены в крайне неудобное положение.

«Но безвыходным это положение будет для „Белавиа“. Будет сложно и российским компаниям, которые летают через Белоруссию в страны Европы. И для европейских компаний, которые летят через территорию этой страны в Россию. Или делают остановку в Минске и летят в Азию», — объяснил собеседник «360».

По его мнению, облететь Белоруссию, в общем, будет не так и сложно. Все-таки это небольшая по площади страна, однако это все равно дополнительное время и топливо. Значит, обязательно последует рост цен на авиабилеты. А для всей отрасли, которая и так из-за пандемии и ограничений полетов находится не в самом удобном положении, такой сценарий стал бы крайне негативным, добавил специалист.

Самолет Ryanair летел из Афин в Вильнюс и 23 мая после сообщения о бомбе на борту сел в Минске. Среди пассажиров был Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов. В отношении него возбуждено дело по нескольким статьям. В том числе и об организации беспорядков.